«Бавария» повесила ценник на Левандовски

Назревает уход польского бомбардира Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии». Руководство клуба приняло решение не препятствовать трансферу голеадора и обозначило сумму, какую хочет выручить с его продажи.

Как стало известно Bayern & Germany, чемпион Бундеслиги расстанется с 33-летним поляком, если за него заплатят 35-40 миллионов евро. Одним из претендентов на форварда является каталонская «Барселона».

Ранее сообщалось, что Роберт недоволен новым контрактом, который ему предложил клуб. Левандовски больше не чувствует себя ценным игроком для команды.