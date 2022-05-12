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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» пытается подписать Лаймера

12 Мая 2022 • 21:13 Комментировать

«Бавария» встречалась с полузащитником «РБ Лейпциг» Конрадом Лаймером, сообщает Bild.

По информации источника, переговоры усложняются тем, что мюнхенский клуб не готовы платить за игрока более 20 млн евро, что не устраивает «быков».

Лаймер перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из австрийского «Зальцбурга» за семь млн евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в 26 млн евро.

Помимо «мюнхенцев» футболистов интересуется «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний австриец провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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