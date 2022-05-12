Левандовски покинет Мюнхен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил руководству, что не будет продлевать контракт, сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, игрок хочет летом покинуть мюнхенский клуб. Это решение он принял ещё несколько месяцев назад. Приоритетным вариантом для продолжения карьеры считается «Барселоны». Кроме «каталонцев» на него претендует «ПСЖ».

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. За это время он провёл за «рекордмайстер» 373 матча, в которых забил 343 мяча и отдал 72 результативные передачи. С немецким грандом форвард восемь раз становился чемпионом Германии, три раза брал Кубок Германии и завоевал трофей Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 50 млн евро.