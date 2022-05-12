«Бавария» приняла решение по трансферу Левандовски

Мюнхенская «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом рапортует Bayern&Germany.

По сведениям источника, руководство немецкого гранда приняло решение смягчить свою позицию в отношении трансфера польского голеадора. В «Баварии» считают, что уход Роберта может в положительном плане сказаться на команде, поскольку игра в атаке не будет заточена только на него.

Ранее поляк выразил недовольство новым контрактом, который ему предложили мюнхенцы. Это может спровоцировать его на уход в другую команду.