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«Бавария» приняла решение по трансферу Левандовски

12 Мая 2022 • 14:47 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом рапортует Bayern&Germany.

По сведениям источника, руководство немецкого гранда приняло решение смягчить свою позицию в отношении трансфера польского голеадора. В «Баварии» считают, что уход Роберта может в положительном плане сказаться на команде, поскольку игра в атаке не будет заточена только на него.

Ранее поляк выразил недовольство новым контрактом, который ему предложили мюнхенцы. Это может спровоцировать его на уход в другую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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