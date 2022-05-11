Адейеми – о «Боруссии»: «Здесь всегда была хорошая атмосфера»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми, который летом присоединится к дортмундской «Боруссии», прокомментировал слухи об интересе со стороны «Баварии».

«Я ничего не знаю о предметных переговорах. За последние несколько лет я больше следил за «Боруссией». Здесь всегда была хорошая атмосфера. Вот почему в итоге я перешёл в Дортмунд», — приводит слова форварда издание Bayern&Germany со ссылкой на RBS.

Вчера официально стало известно, что Адейеми начнёт следующий сезон в новом клубе. За 20-летнего немца «шмели» заплатили австрийским «быкам» 30 млн евро.

В текущем сезоне игрок провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.