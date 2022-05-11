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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Спортинг» официально объявил о трансфере Сен-Жюста

11 Мая 2022 • 19:58 Комментировать
Майнц
...
Айнтрахт Фр
14.05 16:30

Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о завершении трансфера центрального защитника немецкого «Майнца» Джерри Сен-Жюста, который обошёлся португальскому клубу в 9 с половиной миллионов евро.

«Спортинг» подписал контракт с футболистом сроком на 4 года. Таким образом, нидерландский защитник останется в клубе до 2026 года. Напомним, что пару лет назад Сен-Жюстом интересовался московский «Спартак», а также лондонский «Челси».

В этом сезоне Сен-Жюст провёл всего 8 матчей за «Майнц» в чемпионате Германии, где отличился одним забитым голом. В октябре нидерландскому защитнику исполнится 26 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Спортинг Лиссабон Джерри Сен-Жюст
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