«Спортинг» официально объявил о трансфере Сен-Жюста

Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о завершении трансфера центрального защитника немецкого «Майнца» Джерри Сен-Жюста, который обошёлся португальскому клубу в 9 с половиной миллионов евро.

«Спортинг» подписал контракт с футболистом сроком на 4 года. Таким образом, нидерландский защитник останется в клубе до 2026 года. Напомним, что пару лет назад Сен-Жюстом интересовался московский «Спартак», а также лондонский «Челси».

В этом сезоне Сен-Жюст провёл всего 8 матчей за «Майнц» в чемпионате Германии, где отличился одним забитым голом. В октябре нидерландскому защитнику исполнится 26 лет.