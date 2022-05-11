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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла двух игроков на замену Гнабри

11 Мая 2022 • 16:50 Комментировать

Стали известны планы мюнхенской «Баварии» на летнее межсезонье. Так, по информации Sport1.de, руководство чемпиона Бундеслиги планирует пролонгировать сотрудничество с вингером Сержем Гнабри. Его контракт истекает летом следующего года.

В случае, если «Баварии» не удастся сохранить 26-летнего игрока, на его место рассматриваются два альтернативных варианта. На замену Гнабри мюнхенцы рассматривают Кристофера Нкунку («РБ Лейпциг») и Антони из амстердамского «Аякса».

Серж выступает за немецкий коллектив с 2017 года. Сейчас в прессе ходят слухи об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Кристофер Нкунку Антони
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