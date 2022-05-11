«Бавария» согласовала первый летний трансфер

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи продолжит карьеру в немецком чемпионате, об этом сообщил посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что новым местом работы 24-летнего марокканца станет мюнхенская «Бавария». Стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании долгосрочного соглашения. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Мазрауи присоединится к немецкому гранду на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает летом.

В текущем сезоне Нуссер провел 24 матча в чемпионате Голландии, забил пять голов и отдал два ассиста.