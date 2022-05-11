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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос поддержал игроков «Баварии», которых раскритиковали за отдых на Ибице после поражения

11 Мая 2022 • 12:58 Комментировать

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал футболистов «Баварии», которых раскритиковали за отдых на Ибице после поражения в Бундеслиге.

Кроос заявил, что сейчас некоторые СМИ считают, что они могут диктовать взрослым людям, что им нужно делать в выходные, но это не так. Игрок «Реала» отметил, что футболисты «Баварии» достигли своей цели, стали чемпионами, получили заслуженные выходные и провели их так, как посчитали нужным.

Напомним, что «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна завоевала досрочный чемпионский титул в этом сезоне. В прошлом туре мюнхенцы проиграли «Майнцу» со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Тони Кроос Бундеслига
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