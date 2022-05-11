Полузащитник Марсель Забитцер останется в «Баварии», сообщил агент игрока Роджер Виттманн.

«Мы решили, что Забитцер начнёт здесь следующий сезон, чтобы продемонстрировать уровень, который он показывал в «РБ Лейпциг».

Там он был лидером. Он приехал сюда без предсезонки, а кроме того, на нём сказались ковид и травмы», — приводит слова Виттманна Sky Sport.

Забитцер перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за 15 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний австриец провёл за «рекордмайстер» 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Сайт Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.