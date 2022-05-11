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Чемпионат Германии. Бундеслига

Забитцер останется в «Баварии»

11 Мая 2022 • 10:48 Комментировать

Полузащитник Марсель Забитцер останется в «Баварии», сообщил агент игрока Роджер Виттманн.

«Мы решили, что Забитцер начнёт здесь следующий сезон, чтобы продемонстрировать уровень, который он показывал в «РБ Лейпциг».

Там он был лидером. Он приехал сюда без предсезонки, а кроме того, на нём сказались ковид и травмы», — приводит слова Виттманна Sky Sport.

Забитцер перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за 15 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний австриец провёл за «рекордмайстер» 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Сайт Transfermarkt  оценивает его в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
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