«Ювентус» собирается побороться за Гнабри

«Ювентус» собирается побороться за полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри. На игрока также претендуют «Реал» и «Арсенал».

Гнабри присоединился к «Баварии» пять лет назад и зарекомендовал себя одним из лучших атакующих полузащитников Европы.

Контракт игрока истекает в следующем году и «Бавария» пока не смогла договориться с футболистом о его продлении.

Летом «Ювентус» покинет Паоло Дибала, а крайний полузащитник туринского клуба Хуан Куадрадо приближается к закату карьеры. В связи с этим «Ювентус» обратил внимание на полузащитника «Баварии».

В этом сезоне Гнабри провел в Бундеслиге 33 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.