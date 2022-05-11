Нкунку поставил рекорд Бундеслиги

Французский полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку стал рекордсменом немецкого чемпионата.

24-летний французский футболист в четвёртый раз кряду был признан лучшим футболистом чемпионата Германии по итогам месяца. Стоит отметить, что до этого подобное достижение никому из футболистов не покорялось, так что Нкунку поставил новый рекорд немецкой лиги. Награду лучшему игроку месяца в Бундеслиге ввели в 2018 году.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецкой лиге в составе «быков» 33 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.