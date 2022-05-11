Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» всё ещё надеется подписать форварда «Баварии»

11 Мая 2022 • 09:47 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» всё ещё очень хотят в летнее трансферное окно попробовать подписать немецкого форварда мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри.

По информации Fichajes, мадридская команда попробует летом переманить в свои ряды 26-летнего немецкого футболиста, который пока так и не смог договориться с «Баварией» по поводу нового соглашения. Напомним, что нынешний контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в солидные 70 миллионов евро.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецкой лиге 33 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
09:59 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: «Не считаю Холанна недостающим звеном в «Манчестер Сити»
09:54 · Германия. Бундеслига
Нкунку поставил рекорд Бундеслиги
09:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» всё ещё надеется подписать форварда «Баварии»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Вацке: «Нам приходится сражаться с олигархами и арабскими шейхами»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Лаймера
08:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн будет зарабатывать больше, чем Роналду
08:05 · Германия. Бундеслига
Нойер: В кубковых соревнованиях «Бавария» должна играть ещё лучше
07:57 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Шахтёра» может перейти в «Байер»
06:51 · Германия. Бундеслига
У тренера «Баварии» напряжённые отношения со спортивным директором
10 Мая
23:03 · Германия. Бундеслига
Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги
21:15 · Германия. Бундеслига
Мукиеле покинет «Лейпциг»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха
18:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд интересуется Вернером
Все новости
Рекомендуем