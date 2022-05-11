«Реал» всё ещё надеется подписать форварда «Баварии»

Руководители мадридского «Реала» всё ещё очень хотят в летнее трансферное окно попробовать подписать немецкого форварда мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри.

По информации Fichajes, мадридская команда попробует летом переманить в свои ряды 26-летнего немецкого футболиста, который пока так и не смог договориться с «Баварией» по поводу нового соглашения. Напомним, что нынешний контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в солидные 70 миллионов евро.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецкой лиге 33 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью ассистами.