«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле. Футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Текущий контракт Мукиеле с «Лейпцигом» истекает в конце следующего сезона, а это означает, что клуб Бундеслиги может продать его по сниженной цене в это летнее трансферное окно.

В парижском клубе рассматривают игрока, как потенциального сменщика Ашрафа Хакими на позиции правого защитника. Тем не менее, Мукиеле также способен выполнять роль центрального игрока обороны.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.