Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Полузащитник «Шахтёра» может перейти в «Байер»

11 Мая 2022 • 07:57 Комментировать

Молодой украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик может в летнее трансферное окно перебраться в немецкий чемпионат.

По информации Sky Sports, 21-летний украинский футболист попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Стоит отметить, что в составе немецкой команды выступают два экс-игрока «Зенита», а именно Сердар Азмун и Андрей Лунёв. В услугах Мудрика также заинтересован английский «Брентфорд», который уже пытался подписать молодого полузащитника зимой.

В этом сезоне Михаил Мудрик провёл в украинском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
08:57 · Англия. Премьер-лига
Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Лаймера
08:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн будет зарабатывать больше, чем Роналду
08:05 · Германия. Бундеслига
Нойер: В кубковых соревнованиях «Бавария» должна играть ещё лучше
07:57 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Шахтёра» может перейти в «Байер»
06:51 · Германия. Бундеслига
У тренера «Баварии» напряжённые отношения со спортивным директором
10 Мая
23:03 · Германия. Бундеслига
Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги
21:15 · Германия. Бундеслига
Мукиеле покинет «Лейпциг»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха
18:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд интересуется Вернером
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанна 2
15:58 · Германия. Бундеслига
Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд
15:51 · Англия. Премьер-лига
Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле» 3
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»
Все новости
Рекомендуем