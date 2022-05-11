Полузащитник «Шахтёра» может перейти в «Байер»

Молодой украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик может в летнее трансферное окно перебраться в немецкий чемпионат.

По информации Sky Sports, 21-летний украинский футболист попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Стоит отметить, что в составе немецкой команды выступают два экс-игрока «Зенита», а именно Сердар Азмун и Андрей Лунёв. В услугах Мудрика также заинтересован английский «Брентфорд», который уже пытался подписать молодого полузащитника зимой.

В этом сезоне Михаил Мудрик провёл в украинском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.