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Чемпионат Германии. Бундеслига

У тренера «Баварии» напряжённые отношения со спортивным директором

11 Мая 2022 • 06:51 Комментировать

У наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна достаточно напряжённые отношения со спортивным директором мюнхенской команды Хасаном Салихамиджичем.

По информации издания Bild, у тренера мюнхенского клуба достаточно напряжённые и непростые отношения со спортивным директором, что очень сильно беспокоит остальных руководителей «Баварии». Стоит отметить, что до этого Салихамиджич также конфликтовал с экс-наставником мюнхенской команды, а именно с Хансом-Дитером Фликом.

Напомним, что «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна досрочно завоевала чемпионский титул в немецкой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн
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