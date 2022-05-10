Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги

10 Мая 2022 • 23:03 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн в текущем сезоне забивает в среднем каждые 87 минут, проводимых на поле. Это абсолютно лучший показатель в истории Бундеслиги среди всех игроков, которые забили хотя бы 25 голов и более.

На втором месте в этой статистике - Роберт Левандовски, который забивает раз в сто минут. На третьем месте легендарный голеадор из прошлого Герд Мюллер, который забивал в среднем раз за 105 минут.

Четвертое и пятое место занимают другие действующие форварды - Пьер-Эмерик Обамеянг (раз в 116 минут) и Патрик Шик из леверкузенского «Байера» - он забивает в среднем раз за 120 минут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
10 Мая
23:03 · Германия. Бундеслига
Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги
21:15 · Германия. Бундеслига
Мукиеле покинет «Лейпциг»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха
18:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд интересуется Вернером
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанна 2
15:58 · Германия. Бундеслига
Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд
15:51 · Англия. Премьер-лига
Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле» 3
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель настаивает на трансфере Гвардиола в «Челси»
15:34 · Германия. Бундеслига
Коман пропустит старт следующего сезона
14:49 · Германия. Бундеслига
Стали известны требования Холанна, которые смутили «Барселону» 1
14:17 · Германия. Бундеслига
Хаманн заявил, что «Баварии» не хватает опорного полузащитника
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» претендуют на Нкунку
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагал Холанну те же условия, что и «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем