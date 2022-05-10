Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн в текущем сезоне забивает в среднем каждые 87 минут, проводимых на поле. Это абсолютно лучший показатель в истории Бундеслиги среди всех игроков, которые забили хотя бы 25 голов и более.

На втором месте в этой статистике - Роберт Левандовски, который забивает раз в сто минут. На третьем месте легендарный голеадор из прошлого Герд Мюллер, который забивал в среднем раз за 105 минут.

Четвертое и пятое место занимают другие действующие форварды - Пьер-Эмерик Обамеянг (раз в 116 минут) и Патрик Шик из леверкузенского «Байера» - он забивает в среднем раз за 120 минут.