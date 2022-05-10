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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукиеле покинет «Лейпциг»

10 Мая 2022 • 21:15 Комментировать

«Лейпциг» решил не продлевать контракт с защитником Норди Мукиеле, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб надеется продать своего правого латераля в летнее трансферное окно, так как контракт игрока истекает в конце следующего сезона.

Мукиеле перешёл в «Лейпциг» в 2018 году из «Монпелье» за 16 млн евро.

Интерес к футболисту «быков» проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний француз провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает Мукиеле в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Норди Мукиеле
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