Мукиеле покинет «Лейпциг»

«Лейпциг» решил не продлевать контракт с защитником Норди Мукиеле, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб надеется продать своего правого латераля в летнее трансферное окно, так как контракт игрока истекает в конце следующего сезона.

Мукиеле перешёл в «Лейпциг» в 2018 году из «Монпелье» за 16 млн евро.

Интерес к футболисту «быков» проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний француз провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает Мукиеле в 25 млн евро.