Стали известны требования Холанна, которые смутили «Барселону»

Стали известны детали переговоров Эрлинга Холанна с «Барселоной», из-за которых каталонцы решили отказаться от подписания нападающего дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец договорился о своём переходе в «Манчестер Сити». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщает Sport.es, руководство «сине-гранатовых» не захотело платить комиссионные по 50 миллионов евро отцу футболиста, а также агентству, которое представляет интересы Холанна. Кроме того, каталонцев не устроили требования по зарплате игрока в размере 30 миллионов в год.

Помимо всего прочего, агенты нападающего просили прописать отступные за футболиста в 150 миллионов, начиная со второго сезона выступлений игрока в составе «Барселоны».

По информации источника, все эти требования согласился выполнить лишь «Манчестер Сити».