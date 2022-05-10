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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стали известны требования Холанна, которые смутили «Барселону»

10 Мая 2022 • 14:49 Комментировать

Стали известны детали переговоров Эрлинга Холанна с  «Барселоной», из-за которых каталонцы решили отказаться от подписания нападающего дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец договорился о своём переходе в «Манчестер Сити». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщает Sport.es, руководство «сине-гранатовых» не захотело платить комиссионные по 50 миллионов евро отцу футболиста, а также агентству, которое представляет интересы Холанна. Кроме того, каталонцев не устроили требования по зарплате игрока в размере 30 миллионов в год.

Помимо всего прочего, агенты нападающего просили прописать отступные за футболиста в 150 миллионов, начиная со второго сезона выступлений игрока в составе «Барселоны».  

По информации источника, все эти требования согласился выполнить лишь «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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