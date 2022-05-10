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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беккенбауэр стал обладателем Почётной премии

10 Мая 2022 • 12:16 Комментировать

Легенда сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр стал лауреатом Почетной премии 2022 года. 76-летний экс-футболист получил признание за работу своего благотворительного фонда Franz Beckenbauer Foundation, который, как считается, внес значительный вклад в развитие положительного имиджа Германии.

Беккенбауэру будет официально вручена награда в Федеральном министерстве иностранных дел в Берлине в конце этого месяца.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за эту награду», — сказал Беккенбауэр. «Для меня это большая честь».

Бывший защитник провел более 100 матчей за сборную Германии в качестве игрока, завоевав награды на чемпионатах мира и Европы, а также выиграл три Кубка европейских чемпионов и четыре титула чемпиона Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Франц Беккенбауэр
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