«Лион» ведёт переговоры с полузащитником «Баварии»

Руководители «Лиона» уже начали переговоры с французским полузащитником мюнхенской «Баварии» Корентеном Толиссо.

По информации инсайдера Экрема Конура, французская команда уже ведёт переговоры с 27-летним футболистом, который является воспитанником «Лиона». Напомним, что действующее соглашение Толиссо с мюнхенским клубом рассчитано до конца этого сезона, так что игрок может вернуться в «Лион» на правах свободного агента.

В составе «Баварии» Толиссо выиграл 14 трофеев. В этом сезоне француз провёл в немецкой лиге 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.