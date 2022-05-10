Вацке об уходе Холанна: Окончательное решение остаётся за Эрлингом

Один из руководителей «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался по поводу возможного ухода норвежского форварда Эрлинга Холанна из дортмундской команды в «Манчестер Сити».

Вацке сказал, что в большом футболе игроки приходят и уходят, так что это вполне нормальный процесс. Функционер отметил, что окончательное решение о своём будущем Холанн будет принимать сам, но «Боруссия» 111 лет из 113 играла без Эрлинга, и справлялась команда достаточно неплохо.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что Эрлинг Холанн уже договорился с «Манчестер Сити» о контракте, так что летом молодой норвежец переберётся на туманный Альбион.