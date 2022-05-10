Нагельсманн о Марке Роке: «Хотел бы оставить его в «Баварии», но и не буду удерживать»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что полузащитник Марк Рока будет сам выбирать свое будущее.

Футболист не часто появлялся в составе мюнхенского клуба в этом сезоне из-за большой конкуренции в линии полузащиты. Однако, Нагельсманн на днях поговорил с игроком и попытался убедить его остаться.

Сообщалось также, что футболистом заинтересовалась «Барселона», которая нашла в нем замену Серхио Бускетсу. Нагельсманн отметил, что не будет удерживать игрока, если он получит выгодное предложение.

В этом сезоне Рока провел в Бундеслиге 9 матчей, не отметившись результативными действиями.