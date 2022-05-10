Кан: «Не возражаю против повышения конкуренции в Бундеслиге»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что является сторонником идеи повышения конкуренции в Бундеслиге.

«Такие клубы, как «Боруссия» из Дортмунда, «РБ Лейпциг» или «Байер» из Леверкузена, сделают все возможное, чтобы вытеснить нас с первого места, а мы сделаем все возможное, чтобы они не добились успеха», - сказал Кан в интервью Suddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что конкуренция позволит не только развиваться мюнхенскому клубу, но и увеличит престижность Бундеслиги в целом.

«Больше звезд в лиге, захватывающая гонка за титул, которая помогает продавать права на телетрансляции в Германии и за рубежом. И именно здесь мы в последнее время резко сдали позиции», - пояснил Кан.

«Бавария» в этом сезоне завоевала десятое чемпионство подряд, однако клуб неудачно выступил в Лиге чемпионов, уступив на стадии четвертьфинала «Вильярреалу».