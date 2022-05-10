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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» настроена оптимистично по поводу перехода Левандовски

10 Мая 2022 • 09:54 Комментировать

«Барселона» настроена оптимистично по поводу перехода нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Агент футболиста также настаивает на трансфере.

Каталонский клуб по-прежнему намерен уделять переговорам с Левандовски приоритетное значение, сообщает SPORT. Контракт футболиста с «Баварией» истекает в следующем году и стороны пока не пришли к взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть немецкий клуб, однако, представители «Баварии» заявили, что польский нападающий будет обязан полностью отработать соглашение.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 33 игры, забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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