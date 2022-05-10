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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» предложил Нкунку новый контракт

10 Мая 2022 • 09:52 Комментировать

Руководители «РБ Лейпциг» предложили французскому полузащитнику Кристоферу Нкунку новое соглашение.

По информации Caught Offside, представители немецкой команды предложили 24-летнему французскому футболисту новое соглашение с суммой отступных в 70 миллионов евро. Стоит отметить, что «быки» не хотят отпускать Нкунку этим летом, хотя в услугах талантливого игрока заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецкой лиге 33 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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