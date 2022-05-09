Клозе может возглавить немецкий клуб из третьей лиги

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии, лучший бомбардир в истории национальной команды Мирослав Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн».

На данный момент команда выступает в третьей по силе лиге в Германии. «Кайзерслаутерн» занял по итогам сезона-2021/22 третье место в турнирной таблице. Клуб сыграет в стыковом матче за право выйти во вторую Бундеслигу. Противником «Кайзерслаутерна» стало дрезденское «Динамо».

В прошлом сезоне Клозе работал в тренерском штабе «Баварии», но спустя некоторое время покинул команду.

Ранее бывший футболист сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что в тренерской карьере он брал паузу, так как боролся с тромбозом ноги.