«Бавария» договорилась с восходящей звездой сборной Голландии

Мюнхенская «Бавария» усилится талантливым голландским полузащитником Райаном Гравенберхом. Стороны провели переговоры и согласовали условия долгосрочного трудового договора.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Николо Скира, 19-летний футболист заключит с немецким грандом пятилетнее трудовое соглашение. Согласно условиям сделки, Гравенберх будет зарабатывать в Мюнхене 4,5 миллиона евро в год.

Трансферная стоимость Райана составляет 35 миллионов евро, его контракт с амстердамским «Аяксом» истекает в 2023 году. В этом сезоне хавбек забил три мяча и сделал шесть ассистов в 40 играх.