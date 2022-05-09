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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» договорилась с восходящей звездой сборной Голландии

09 Мая 2022 • 21:47 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» усилится талантливым голландским полузащитником Райаном Гравенберхом. Стороны провели переговоры и согласовали условия долгосрочного трудового договора.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Николо Скира, 19-летний футболист заключит с немецким грандом пятилетнее трудовое соглашение. Согласно условиям сделки, Гравенберх будет зарабатывать в Мюнхене 4,5 миллиона евро в год.

Трансферная стоимость Райана составляет 35 миллионов евро, его контракт с амстердамским «Аяксом» истекает в 2023 году. В этом сезоне хавбек забил три мяча и сделал шесть ассистов в 40 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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