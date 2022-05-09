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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Спортинг» близок к покупке Сен-Жюста

09 Мая 2022 • 17:27 Комментировать
Майнц
...
Айнтрахт Фр
14.05 16:30

Лиссабонский «Спортинг» вплотную приблизился к покупке центрального защитника «Майнца» Джерри Сен-Жюста. Согласно Фабрицио Романо, руководство «зелёно-белых» уже достигло соглашения с агентами и братом нидерландского футболиста о полноценном трансфере.

В ближайшие дни Сен-Жюст подпишет с лиссабонским «Спортингом» долгосрочное соглашение. Сумма трансфера, которую получит «Майнц» от португальского клуба составляет 9 с половиной миллионов евро.

Напомним, что ранее Сен-Жюст находился на радаре у московского «Спартака», но интерес «красно-белых» оказался несерьёзным. В этом сезоне Сен-Жюст забил один гол в 8 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Спортинг Лиссабон Джерри Сен-Жюст
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