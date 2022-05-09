Хави объяснил, почему «Барселона» отказалась от покупки Холанна

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, почему «Барселона» не смогла подписать Эрлинга Холанна.

«Если Холанн на самом деле подписывает контракт с «Манчестер Сити», то это только из-за финансовых проблем «Барселоны». Я в этом полностью уверен. Если говорить честно, то провернуть этот трансфер было сложно по финансовым причинам», – приводит слова Холанна Mundo Deportivo.

Информацию о том, что Холанн перейдёт в «Манчестер Сити», распространило издание The Athletic.