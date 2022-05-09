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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» собирается подписать Геррейро в 2023 году

09 Мая 2022 • 12:25 Комментировать

«Барселона» собирается подписать защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро в 2023 году на правах свободного агента.

Геррейро зарекомендовал себя, как один из лучших левых защитников Европы с тех пор, как в июле 2016 года перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Лорьяна» Контракт футболиста заканчивается через год, что подогревает интерес к нему со стороны более богатых клубов.

Каталонцы рассматривают Геррейро, как потенциальную замену Жорди Альбе, возраст которого давно перевалил за 30 лет.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Рафаэль Геррейро
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