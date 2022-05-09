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«Бавария» близка к подписанию Гравенберха

09 Мая 2022 • 10:50 Комментировать

«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Ранее «Аякс» сделал игроку предложение по продлению контракта. Футболистом также интересовались «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Однако, полузащитник сборной Голландии решил продолжить карьеру в мюнхенском клубе, сообщает Fichajes.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро. 19-летний игрок является воспитанником «Аякса» и дебютировал в основной команде в 2019 году.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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