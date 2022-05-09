«Лион» интересуется нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Брелем Эмболо. Футболист рассматривается в качестве альтернативы трансфера Александра Ляказетта из «Арсенала».

Ранее была информация, что «Лион» ведет активную работу по подписанию Александра Ляказетта, который собирается покинуть «канониров» летом на правах свободного агента. Однако, препятствием в переходе может стать неучастие «Лиона» в еврокубках в следующем сезоне. Таким образом, французский клуб обратил внимание на нападающего Бреля Эмболо, сообщает Footmercato.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.