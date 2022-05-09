Левандовски возмущён предложением «Баварии» по новому котракту

Лидер атакующей линии мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался крайне недоволен новым контрактом, который ему предложило руководство немецкого клуба.

Как информирует Sport.es, мюнхенцы предложили 33-летнему звездному бомбардиру пролонгацию сотрудничества лишь на один сезон. По условиям нового контракта, увеличение заработной платы не предусмотрено. Такая позиция «Баварии» вызвала возмущение польского голеадора.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Он защищает цвета «Баварии» с 2014 года.

В этом сезоне Роберт демонстрирует высокую результативность, забив 34 гола в 33 матчах Бундеслиги.