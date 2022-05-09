«Бавария» приняла решение по трансферу Холанна

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию». Об этом поведал представитель клуба Хасан Салихамиджич.

«Холанн? Могу вас заверить, что «Бавария» не станет его следующим местом работы», - передает слова директора мюнхенского гранда журналист Фабрицио Романо.

В СМИ давно ходят слухи об уходе Холанна из «Боруссии». Главным претендентом на скандинава считается «Манчестер Сити», который давно нуждается в забивном центрфорварде.

В текущем сезоне на счету Эрлинга 28 забитых мячей в 29 поединках во всех турнирах за «шмелей».