Оливер Кан: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время»

Генеральный директора мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что главной целью клуба является победа в Лиге чемпионов в ближайшее время.

«Мы хотим выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет. Мы думаем над этим. Мы хотим построить команду, которая сможет выиграть главный трофей в скором будущем», - заявил Кан в интервью журналистам.

Также Кан прокомментировал победу клуба в Бундеслиге.

«Это особенный чемпионат. Этот десятый титул подряд стал достижением для нас. Этого не удавалось ни одной команде в высших лигах Европы», - сказал гендиректор «Баварии».

Мюнхенцы оформили десятое чемпионство за несколько туров до финиша чемпионата. В текущем розыгрыше главного еврокубка «Бавария» вылетела на стадии четвертьфинала после поражения от «Вильярреала».