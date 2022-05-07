Французские футболисты установили новый рекорд Бундеслиги

Новый рекорд в Бундеслиге - в общей сложности французские игроки в составе различных клубов главной лиги немецкого футбола поучаствовали в 158 голах в текущем сезоне. Из них 101 гол они забили лично, а в 57 случаях удачно ассистировали друг другу и партнерам по команде. Это новый абсолютный рекорд Бундеслиги для всех иностранных игроков. Предыдущее свершение принадлежало бразильским игрокам в сезоне 2008/2009. Тогда они приняли участие в 156 голах за весь сезон в составе всех команд..

Напомним, что чемпион Бундеслиги в этом сезоне определился досрочно - им снова, уже в десятый раз кряду, стала мюнхенская «Бавария».