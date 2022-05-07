Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Французские футболисты установили новый рекорд Бундеслиги

07 Мая 2022 • 21:09 Комментировать

Новый рекорд в Бундеслиге - в общей сложности французские игроки в составе различных клубов главной лиги немецкого футбола поучаствовали в 158 голах в текущем сезоне. Из них 101 гол они забили лично, а в 57 случаях удачно ассистировали друг другу и партнерам по команде. Это новый абсолютный рекорд Бундеслиги для всех иностранных игроков. Предыдущее свершение принадлежало бразильским игрокам в сезоне 2008/2009. Тогда они приняли участие в 156 голах за весь сезон в составе всех команд..

Напомним, что чемпион Бундеслиги в этом сезоне определился досрочно - им снова, уже в десятый раз кряду, стала мюнхенская «Бавария».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кёльн 0:1 Вольфсбург 1.60 4.50 5.00
окончен Фрайбург 1:4 Унион Берлин
окончен Хоффенхайм 2:4 Байер Л 3.20 4.10 2.03
окончен Гройтер Фюрт 1:3 Боруссия Д 9.00 5.70 1.30
окончен Герта 1:2 Майнц
08.05  16:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия М 2.09 3.70 3.45
08.05  18:30 Бавария ... Штуттгарт 1.20 7.80 12.00
08.05  20:30 РБ Лейпциг ... Аугсбург 1.33 5.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
21:31 · Германия. Бундеслига
«Майнц» дожал «Герту»
21:09 · Германия. Бундеслига
Французские футболисты установили новый рекорд Бундеслиги
20:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о продлении контракта с голкипером
20:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» обновил собственный рекорд в чемпионате Германии
18:44 · Германия. Бундеслига
Третий клуб чемпионата Германии обеспечил путёвку в Лигу чемпионов
18:26 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» завоевала серебро, «Байер» - бронзу
17:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может воссоединиться с Азмуном в «Байере»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Рыбус назвал секрет успеха Левандовски
16:00 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» — «Боруссия» Дортмунд: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
12:36 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова продать рекордсмена Лиги чемпионов
11:34 · Германия. Бундеслига
Шик останется в «Байере»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» может стать одноклубником Роналду
09:07 · Германия. Бундеслига
Пике сравнил Холанна и Мбаппе
06 Мая
23:28 · Германия. Бундеслига
Проиграв «Бохуму», «Арминия» не поднимется выше 16-го места
23:24 · Германия. Бундеслига
Адейеми подписал пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем