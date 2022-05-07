«Байер» обновил собственный рекорд в чемпионате Германии

Леверкузенскому «Байеру» покорилось уникальное достижение в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

За тур до завершения чемпионата Германии на счету команды Херардо Сеоане 78 забитых голов – это новый клубный рекорд «Байера» в рамках Бундеслиги. В сегодняшнем поединке «фармацевты» в гостях одолели «Хоффенхайм» (4:2), превзойдя свой прежний рекорд по голам – 77 забитых мячей в сезоне 2001/02.

Сегодняшняя победа также гарантировала леверкузенцам попадание в тройку и участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В 33 матчах Бундеслиги «Байер» одержал 18 побед, 7 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл.