«Боруссия» готова продать рекордсмена Лиги чемпионов

Талантливый форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Goal.com.

По данным источника, «шмели» готовы продать 17-летнего нападающего, поскольку он отказывается продлевать трудовое соглашение. Трансферная стоимость Юссуфа оценивается в 15 миллионов евро, а его контракт истекает в 2023 году.

Напомним, что Мукоко является рекордсменом Лиги чемпионов. Он стал самым молодым дебютантом еврокубка в истории. Юссуфа дебютировал в турнире в возрасте 16 лет и 18 дней.