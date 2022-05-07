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Шик останется в «Байере»

07 Мая 2022 • 11:34 Комментировать

Нападающий Патрик Шик останется в «Байере», несмотря на интерес со стороны других клубов. Об этом сообщил спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес.

«Не стоит связываться с нами по поводу трансфера Шика. Интересен к нему есть, но он наш ключевой игрок», — приводит слова Рольфеса BILD.

Ранее появлялась информация об интересе к форварду немецкого клуба со стороны «Ньюкасла», дортмундской «Боруссии» и «Барселоны».

Шик перешёл в «Байер» в 2020 году из «Ромы» за 26,5 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний чех провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал три голевые передачи. На сайте Transfermarkt футболист оценивается в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Шик
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