Пике сравнил Холанна и Мбаппе

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о звездных нападающих – Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанне.

«Эти парни входят в число лучших игроков мирового футбола. У них огромный потенциал, они могут выиграть «Золотой мяч».

Холанн – настоящий бомбардир, который очень силен и заточен на голы. Килиан же более разносторонний игрок, он способен сыграть как на фланге, так и в центре. Они оба хороши», - приводит слова Херарда газета Marca.

Грядущим летом Холанн может перейти в «Манчестер Сити», а Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ».