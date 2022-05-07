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Пике сравнил Холанна и Мбаппе

07 Мая 2022 • 09:07 Комментировать

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о звездных нападающих – Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанне.

«Эти парни входят в число лучших игроков мирового футбола. У них огромный потенциал, они могут выиграть «Золотой мяч».

Холанн – настоящий бомбардир, который очень силен и заточен на голы. Килиан же более разносторонний игрок, он способен сыграть как на фланге, так и в центре. Они оба хороши», - приводит слова Херарда газета Marca.

Грядущим летом Холанн может перейти в «Манчестер Сити», а Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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