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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми подписал пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией»

06 Мая 2022 • 23:24 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Боруссия Д
9.00 5.70 1.30
Через 16 ч. 10 мин.

Форвард «РБ Зальцбурга» Карим Адейеми в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает инсайдер Николо Скира.

Журналист в своих социальных сетях сообщил, что 20-летний немец подписал контракт со «шмелями» сроком на пять лет. В ближайшее время клуб официально объявит о трансфере.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 41 матче во всех турнирах, смог забить 21 мяч и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 35 миллионов евро.

«Зальцбург» досрочно оформил чемпионство в австрийской Бундеслиге. Команда после 29 туров набрала 45 очков. У ближайшего преследователя, «Штурма», 34 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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06 Мая
23:28 · Германия. Бундеслига
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23:24 · Германия. Бундеслига
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