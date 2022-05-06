Адейеми подписал пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией»

Форвард «РБ Зальцбурга» Карим Адейеми в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает инсайдер Николо Скира.

Журналист в своих социальных сетях сообщил, что 20-летний немец подписал контракт со «шмелями» сроком на пять лет. В ближайшее время клуб официально объявит о трансфере.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 41 матче во всех турнирах, смог забить 21 мяч и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 35 миллионов евро.

«Зальцбург» досрочно оформил чемпионство в австрийской Бундеслиге. Команда после 29 туров набрала 45 очков. У ближайшего преследователя, «Штурма», 34 очка.