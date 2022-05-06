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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн привёл Мюллера в пример другим игрокам «Баварии»

06 Мая 2022 • 11:18 Комментировать

На днях мюнхенская «Бавария» заключила новую сделку с ветераном команды Томасом Мюллером. Новый трудовой договор 32-летнего нападающего с чемпионом Германии рассчитан до середины 2024 года.

По этой сделке своим мнением поделился наставник команды Юлиан Нагельсманн.

«Очень важно, что клуб продлил контракт с ним. Это положительный сигнал для команды и болельщиков. Надеюсь, другие игроки последуют его примеру. Я рад», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Мюллер – воспитанник «Баварии». За первую команду он выступает с 2009 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн
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