Павар: «Мы должны завоёвывать минимум два титула каждый год»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал об амбициях немецкого гранда.

«Если быть честным, я всё ещё очень расстроен из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы «Бавария», мы всегда хотим дойти до конца в любом турнире. По моему мнению, мы должны завоёвывать минимум два титула каждый год: Бундеслигу и либо кубок, либо Лигу чемпионов», — приводит слова Павара издание Bayern&Germany.

В текущем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в рекордный 10-й раз подряд, но этот трофей стал единственным. В 1/16 финал Кубка Германии «рекордмайстер» разгромно уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (0:5), а в 1/4 финал Лиги чемпионов уступила в двухматчевом противостоянии «Вильярреалу» (1:2).