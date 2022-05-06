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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар: «Мы должны завоёвывать минимум два титула каждый год»

06 Мая 2022 • 10:38 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал об амбициях немецкого гранда.

«Если быть честным, я всё ещё очень расстроен из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы «Бавария», мы всегда хотим дойти до конца в любом турнире. По моему мнению, мы должны завоёвывать минимум два титула каждый год: Бундеслигу и либо кубок, либо Лигу чемпионов», — приводит слова Павара издание Bayern&Germany.

В текущем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в рекордный 10-й раз подряд, но этот трофей стал единственным. В 1/16 финал Кубка Германии «рекордмайстер» разгромно уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (0:5), а в 1/4 финал Лиги чемпионов уступила в двухматчевом противостоянии «Вильярреалу» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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