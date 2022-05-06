«Айнтрахт» собирается подписать защитника «Антверпена»

Франкфуртский «Айнтрахт» в ближайшее время подпишет соглашение с португальским защитником «Антверпена» Аурелио Бутой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний португальский футболист уже согласовал контракт с командой из Франкфурта, так что о сделке официально будет объявлено уже в ближайшее время. Стоит отметить, что защитник перейдёт в «Айнтрахт» на правах свободного агента. С «орлами» Бута подпишет долгосрочное соглашение до лета 2026 года.

Напомним, что в этом сезоне Аурелио Бута провёл в бельгийском чемпионате 17 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.