Немецкий гранд хочет переманить звезду «Ювентуса»

Аргентинец Пауло Дибала может распрощаться с туринским «Ювентусом» в летнее трансферное окно. Такой информацией поделились итальянские журналисты.

Как стало известно Corriere dello Sport, у нападающего есть вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. Подписать Дибалу хочет дортмундская «Боруссия», которая готова предложить игроку долгосрочный трудовой договор с окладом в 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Пауло со стороны «Ньюкасла» и миланского «Интера».

Контракт Дибалы со «старой синьорой» истекает грядущим летом.