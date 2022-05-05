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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкий гранд хочет переманить звезду «Ювентуса»

05 Мая 2022 • 16:23 Комментировать

Аргентинец Пауло Дибала может распрощаться с туринским «Ювентусом» в летнее трансферное окно. Такой информацией поделились итальянские журналисты.

Как стало известно Corriere dello Sport, у нападающего есть вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. Подписать Дибалу хочет дортмундская «Боруссия», которая готова предложить игроку долгосрочный трудовой договор с окладом в 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Пауло со стороны «Ньюкасла» и миланского «Интера».

Контракт Дибалы со «старой синьорой» истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Пауло Дибала
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