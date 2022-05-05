Полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии». Однако, аргентинский игрок не торопится принимать решение о своем следующем клубе.

В борьбе за футболиста лидирует миланский «Интер». Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается в этом году и полузащитник уже заявил, что покинет клуб на правах свободного агента.

Дортмундская «Боруссия» предложила Дибале контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год, сообщает Corriere dello Sport. Тем не менее, агент игрока заявил, что сейчас Дибала сосредоточен на финальной части сезона в составе туринского клуба.

В этом сезоне Дибала провел в Серии А 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.