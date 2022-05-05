Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии»

05 Мая 2022 • 13:09 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии». Однако, аргентинский игрок не торопится принимать решение о своем следующем клубе.

В борьбе за футболиста лидирует миланский «Интер». Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается в этом году и полузащитник уже заявил, что покинет клуб на правах свободного агента.

Дортмундская «Боруссия» предложила Дибале контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год, сообщает Corriere dello Sport. Тем не менее, агент игрока заявил, что сейчас Дибала сосредоточен на финальной части сезона в составе туринского клуба.

В этом сезоне Дибала провел в Серии А 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Паоло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» изучает возможность приобретения Нкунку
13:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» закрыла сделку по Мазрауи
13:09 · Германия. Бундеслига
Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» присматривается к Мусса Диаби
12:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» решила не покупать Холанна из-за любви норвежца к ночной жизни 1
12:04 · Германия. Бундеслига
Новая домашняя форма «Баварии» фото
10:36 · Англия. Премьер-лига
Шик – одна из транферных целей «Ньюкасла»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» может вернуться на родину
09:39 · Англия. Премьер-лига
Баумгартнер попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» нацелились на защитника «Хоффенхайма»
04 Мая
22:34 · Англия. Премьер-лига
Нкунку хочет покинуть «Лейпциг», интерес проявляют три клуба 1
17:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» опередил «Баварию» и «Барселону» в споре за игрока сборной Германии официально
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
12:21 · Германия. Бундеслига
«Байер» оценил своего лидера минимум в 75 миллионов евро
09:57 · Германия. Бундеслига
Защитник «Аякса» может перейти в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем