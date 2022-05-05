«Барселона» решила не покупать Холанна из-за любви норвежца к ночной жизни и вечеринкам, сообщает SPORT.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави, как сообщалось, провел несколько личных встреч с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном, пытаясь уговорить его перебраться в каталонский клуб.

Трансфер не состоялся. Причиной этого указывали финансовые проблемы «Барселоны». Однако, называются и другие мотивы.

Со стороны скаутского отдела «Барсы» были опасения, что звезда «Боруссии» имеет вкус к ночной жизни и вечеринкам. Однажды его видели выходящим из ночного клуба в нетрезвом виде, кричащим и толкающимся с публикой.

По последней информации, лидером в подписании футболиста является «Манчестер Сити».

В этом сезоне Холанн провел в Бундеслиге 22 матча, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.