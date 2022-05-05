Мюнхенская «Бавария» провела презентацию новой домашней экипировки на следующий сезон.

Форма немецкого коллектива изготовлена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами разной ширины. На груди размещен логотип спонсора T-Mobile, а на левом рукаве красуется надпись авиакомпании Qatar Airwaves.

Техническим партнером многократного чемпиона Бундеслиги является компания adidas.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в нынешнем сезоне. За два тура до конца чемпионата команда опережает ближайшего преследователя на 12 баллов.

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