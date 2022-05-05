Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Новая домашняя форма «Баварии» фото

05 Мая 2022 • 12:04 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» провела презентацию новой домашней экипировки на следующий сезон.

Форма немецкого коллектива изготовлена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами разной ширины. На груди размещен логотип спонсора T-Mobile, а на левом рукаве красуется надпись авиакомпании Qatar Airwaves.

Техническим партнером многократного чемпиона Бундеслиги является компания adidas.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в нынешнем сезоне. За два тура до конца чемпионата команда опережает ближайшего преследователя на 12 баллов.

Новая домашняя форма «Ливерпуля»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
12:04 · Германия. Бундеслига
Новая домашняя форма «Баварии» фото
10:36 · Англия. Премьер-лига
Шик – одна из транферных целей «Ньюкасла»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» может вернуться на родину
09:39 · Англия. Премьер-лига
Баумгартнер попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» нацелились на защитника «Хоффенхайма»
04 Мая
22:34 · Англия. Премьер-лига
Нкунку хочет покинуть «Лейпциг», интерес проявляют три клуба 1
17:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» опередил «Баварию» и «Барселону» в споре за игрока сборной Германии официально
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
12:21 · Германия. Бундеслига
«Байер» оценил своего лидера минимум в 75 миллионов евро
09:57 · Германия. Бундеслига
Защитник «Аякса» может перейти в «Баварию»
09:49 · Германия. Бундеслига
Гинтер присоединится к «Фрайбургу»
08:00 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «Арсенал» и «Тоттенхэм» - главные претенденты на Гнабри»
02:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за Аканджи
03 Мая
21:49 · Германия. Бундеслига
Гётце рассматривает переход в МЛС в будущем 2
21:22 · Германия. Бундеслига
Ди Марцио: «Бавария» не позволит Левандовски покинуть клуб летом»
Все новости
Рекомендуем