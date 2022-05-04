Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Матиас Гинтер пополнил ряды другого немецкого клуба – «Фрайбурга». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

28-летний исполнитель присоединился к новому коллективу в статусе свободного агента. Детали сделки пока не разглашаются.

Стоит отметить, что в услугах чемпиона мира 2014 года был заинтересованы такие клубы, как каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм», однако игрок оказался в достаточно скромном «Фрайбурге».

В этом сезоне чемпионата Германии 28-летний защитник сыграл 27 матчей в Бундеслиге и забил один гол.